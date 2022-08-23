На уборке урожая определились 5 молодых водителей-четырехтысячников, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Вероника Гудкова.

"Сегодня на уборке задействованы 734 молодежных экипажа и 459 молодых водителей. 187 молодых водителей уже перевезли более 1 тыс. т зерна каждый, 38 - более 2 тыс. т, 10 - более 3 тыс. т, 5 - более 4 тыс. т. В лидерах - Владислав Шапоткин из ОАО "Рассвет им К.П. Орловского" Могилевской области, который перевез 4375,7 т зерна, Олег Вабищевич из ОАО "Плещицы" Брестской области - 4328,5 т", - рассказала Вероника Гудкова.

Всего молодые водители перевезли 412936,3 т зерна.

Белорусский республиканский союз молодежи проводит республиканский проект "Молодежь - за урожай". Традиционно проект проходит во всех регионах страны в период уборочной кампании. Его цель - повышение производительности труда молодых тружеников села, занятых на уборке урожая, поощрение их трудовой инициативы, популяризация сельскохозяйственного труда и профессий аграрного профиля.

Соревнования проходят в двух номинациях: "Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота" и "Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зернобобовых культур". Победителями становятся первые экипажи-тысячники и водители, занявшие призовые места в трудовом соревновании по итогам уборочной кампании. Также первые секретари территориальных комитетов и секретари первичных сельскохозяйственных организаций обозначают уборочную технику, на которой трудится молодежь, специальными наклейками "Молодежный экипаж" и "Молодой водитель".

Прямо на полях организованы чествования молодых лидеров уборочной кампании с вручением победителям дипломов, вымпелов и памятных подарков. Родителям будут направлены благодарственные письма за достойное воспитание сыновей и дочерей и привитую им любовь к труду на родной земле.

Важной составляющей проекта "Молодежь - за урожай" стала комплексная информационная кампания на официальных интернет-ресурсах БРСМ, а также в группах молодежной организации в социальных сетях под хештегами #молодежьзаурожай, #жатвабеларуси2022, #роднаенароднае.