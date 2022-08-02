На уборке урожая определились 5 молодежных экипажей-тысячников

На уборке урожая определились пять молодежных экипажей-тысячников, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Вероника Гудкова.

"Сегодня на уборке задействованы 680 молодежных экипажей и 490 молодых водителей. Пять молодежных экипажей намолотили более 1 тыс. т зерна. Это молодежный экипаж тракториста-машиниста Александра Салодкого и помощника комбайнера Олега Панича из СФ "Клецкий" ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" Минской области, который намолотил 1347,4 т зерна, тракторист-машинист Андрей Кобятко из ОАО "Беловежский" Брестской области (1160,90 т), молодежный экипаж Андрея и Сергея Дроздов из ОАО "Рассвет" имени К.П. Орловского Могилевской области (1129,6 т), а также молодежный экипаж Александра Приходько и Евгения Кротова из ОАО "Чемерисский" Гомельской области (1073 т) и комбайнер Андрей Мешко из ЗАО "Гудевичи" Гродненской области (1066,13 т)", - рассказала Вероника Гудкова.

Всего на 1 августа молодежные экипажи намолотили 120 092,518 т зерна.

Белорусский республиканский союз молодежи проводит республиканский проект "Молодежь - за урожай". Традиционно проект проходит во всех регионах страны в период уборочной кампании. Его цель - повышение производительности труда молодых тружеников села, занятых на уборке урожая, поощрение их трудовой инициативы, популяризация сельскохозяйственного труда и профессий аграрного профиля.

Соревнования проходят в двух номинациях: "Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота" и "Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зернобобовых культур". Победителями становятся первые экипажи-тысячники и водители, занявшие призовые места в трудовом соревновании по итогам уборочной кампании. Также первые секретари территориальных комитетов и секретари первичных сельскохозяйственных организаций обозначают уборочную технику, на которой трудится молодежь, специальными наклейками "Молодежный экипаж" и "Молодой водитель".

Прямо на полях организованы чествования молодых лидеров уборочной кампании с вручением победителям дипломов, вымпелов и памятных подарков. Родителям будут направлены благодарственные письма за достойное воспитание сыновей и дочерей и привитую им любовь к труду на родной земле.

Важной составляющей проекта "Молодежь - за урожай" стала комплексная информационная кампания на официальных интернет-ресурсах БРСМ, а также в группах молодежной организации в социальных сетях под хештегами #молодежьзаурожай, #жатвабеларуси2022, #роднаенароднае.