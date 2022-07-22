На трассе в Могилевском районе легковушка сбила пенсионерку
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Могилевчанка переходила дорогу, не убедилась в собственной безопасности и попала под колеса автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
Авария произошла вчера около 12.30 в Могилевском районе. На 25-м км автодороги Могилев - Бобруйск 76-летняя могилевчанка переходила проезжую часть, не убедившись в безопасности своих действий. Женщина попала под колеса автомобиля Mercedes-Benz, которым управлял 45-летний мужчина.
Пенсионерка с травмами доставлена в учреждение здравоохранения.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам ответственно относиться к своей безопасности на дороге и не совершать необдуманных действий.
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