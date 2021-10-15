На трассе Борисов – Бобруйск задержан наркокурьер: изъято полкило психотропа

На трассе Борисов - Бобруйск в Березинском районе столичный наркоконтроль при поддержке ОМОНа задержал 24-летнего неработающего гомельчанина. Оперативники обнаружили у мужчины 0,5 кг альфа-PVP, сообщили БЕЛТА в МВД.

Молодому человеку удалось поработать на виртуальный наркомаркет около полугода, раскладывая закладки в Гомеле и его окрестностях. Сам он также употреблял товар.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.