2,52
2.94

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

На трассе Борисов – Бобруйск задержан наркокурьер: изъято полкило психотропа

БЕЛТА 44 0

На трассе Борисов – Бобруйск задержан наркокурьер: изъято полкило психотропа

На трассе Борисов - Бобруйск в Березинском районе столичный наркоконтроль при поддержке ОМОНа задержал 24-летнего неработающего гомельчанина. Оперативники обнаружили у мужчины 0,5 кг альфа-PVP, сообщили БЕЛТА в МВД.

Молодому человеку удалось поработать на виртуальный наркомаркет около полугода, раскладывая закладки в Гомеле и его окрестностях. Сам он также употреблял товар.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »