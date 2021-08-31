На трассе Бобруйск-Мозырь столкнулись легковушки. Трехлетняя девочка в реанимации

Мозырском районе при столкновении легковых автомобилей пострадали трехлетняя девочка и водитель, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария случилась 29 августа около 17.00 на 170-м км трассы Р31 Бобруйск - Мозырь - граница Украины. 45-летний водитель "БМВ", который, по предварительной информации, был с признаками алкогольного опьянения, при обгоне не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с "Киа".

В ДТП травмы получили водитель "БМВ" и трехлетняя девочка - пассажир "Киа". Их госпитализировали в реанимацию.

В УГАИ напомнили: садиться за руль в нетрезвом виде строго запрещено. Госавтоинспекторы просят всех, кто видит, что водитель в состоянии опьянения, незамедлительно сообщать об этом по телефону 102.