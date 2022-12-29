На территорию Беларуси упала украинская ракета комплекса С-300

Украинская ракета от ЗРК С-300 упала на территорию Беларуси. Ведется следствие.

29 декабря в промежутке с 10:00 до 11:00 с территории Украины зафиксировано падение ракеты комплекса С-300, о чем оперативно проинформировали Александра Лукашенко, сообщает «Пул Первого».

По поручению Главы государства на месте обнаружения обломков ракеты работает следственная группа из числа сотрудников СК, МВД и Министерства обороны Беларуси.

Специалисты устанавливают точно причину падения снаряда.