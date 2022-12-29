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На территорию Беларуси упала украинская ракета комплекса С-300

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На территорию Беларуси упала украинская ракета комплекса С-300

Украинская ракета от ЗРК С-300 упала на территорию Беларуси. Ведется следствие.

29 декабря в промежутке с 10:00 до 11:00 с территории Украины зафиксировано падение ракеты комплекса С-300, о чем оперативно проинформировали Александра Лукашенко, сообщает «Пул Первого».

По поручению Главы государства на месте обнаружения обломков ракеты работает следственная группа из числа сотрудников СК, МВД и Министерства обороны Беларуси.

Специалисты устанавливают точно причину падения снаряда.

Рассматриваются две версии: залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону; ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси.
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