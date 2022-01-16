На территории Дома православной культуры Свято-Георгиевского храма прошли «Рождественские гулянья»

В праздничном мероприятии приняли участие актеры театра драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича, вокальные коллективы города и района, ученики воскресной школы. Программа святочных гуляний включала в себя игры, конкурсы, угощения, ярмарку-продажу продукции Свято-Георгиевского храма, мастер-класс по рукоделию, выступление казачьего конноспортивного клуба «Ермак».

– Церковь может не только предложить пост, покаяние, но и радость по случаю Рождения Христа. Бог пришел к нам, мы его встречаем, радуемся, благодарим. В эти святые дни мы ходим в гости, и вот уже не первый раз организовываем рождественские гуляния, чтобы люди почувствовали праздник и понимали, насколько наш православная церковь забоится не только о душе, но и о теле, чтобы все было в гармонии – и материальное, и духовное. Поздравляем всех жителей нашего города, района с этим великим праздником. Пусть Господь благословит все труды и начинания, и пусть радость и христианская любовь будет со всеми нами, – отметил протоирей Геннадий Вейго.

Людмила ЛЮБИМЦЕВА. Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.