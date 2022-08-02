На территории Бобруйского лесхоза устанавливаются охранные доски

В Мирадинском лесничестве — на месте курганного могильника периода раннего средневековья 10-13 веков у д. Лекерта, в Петровичском лесничестве — одиночного кургана того же периода в лесу у урочища Городок и курганного могильника в д. Брожка на днях были установлены охранные доски.

Данная работа проводится в рамках выполнения плана мероприятий, направленных на разработку учетной документации на историко-культурные ценности, расположенные в Бобруйском районе.

Участие в установке приняли работники лесхоза и отдела археологии первобытного общества ГНУ «Институт истории» Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Игорь Езепенко и научный сотрудник Олег Вороненко.

Как рассказала заместитель руководителя лесхоза по идеологической работе Валентина Шех, на территории лесохозяйственного учреждения находятся 55 объектов, которые относятся к историко-культурным ценностям. На все недвижимые материальные ценности изготовлены паспорта и охранные обязательства.

Бобруйский районный исполнительный комитет