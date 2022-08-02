На территории Бобруйского лесхоза устанавливаются охранные доски

Данная работа проводится в рамках выполнения плана мероприятий, направленных на разработку учетной документации на историко-культурные ценности, расположенные в Бобруйском районе.
Участие в установке приняли работники лесхоза и отдела археологии первобытного общества ГНУ «Институт истории» Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Игорь Езепенко и научный сотрудник Олег Вороненко.
Как рассказала заместитель руководителя лесхоза по идеологической работе Валентина Шех, на территории лесохозяйственного учреждения находятся 55 объектов, которые относятся к историко-культурным ценностям. На все недвижимые материальные ценности изготовлены паспорта и охранные обязательства.