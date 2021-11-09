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Профилактика

На территории Бобруйска с 8 по 18 ноября объявлен декадник безопасности

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На территории Бобруйска с 8 по 18 ноября объявлен декадник безопасности

 

 

Декадник пройдет с привлечением всех заинтересованных субъектов профилактики, с целью максимального охвата профилактируемых граждан, проживающих в жилом фонде.

На особом контроле во время декадника станут места проживания граждан, склонных к злоупотреблению алкоголя, граждан, уклоняющихся от оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также пожилых граждан, проживающих с лицами асоциального поведения, граждан пенсионного возраста, места проживания которых отключены от электроснабжения.

Проблема пожарной безопасности в жилом секторе в настоящее время остается актуальной, несмотря на принимаемые субъектами профилактики меры.
Так, в  Бобруйске с начала года произошло 79 пожаров, что на 32% больше аналогичного периода 2020 года. На пожарах в городе погибло 4 человека.

Основными причинами возникновения возгораний стали:

- неосторожное обращение с огнём;
- нарушение правил устройства и эксплуатации отопительного оборудования  и теплогенерирующих установок;
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Печь безопасней топить 2-3 раза в день и прекращать топку не менее чем за 2 часа до отхода проживающих ко сну. Перед печью обязательно должен быть установлен предтопочный лист из негорючего материала. Не топите печи с открытыми дверцами, не применяйте для розжига горючие жидкости. Следите, чтобы вещи находились на безопасном расстоянии от нагретой печи. Берегите себя и свое жилье. Телефоны МЧС 101 и 112.

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