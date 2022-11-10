На территории Бобруйска и района наблюдается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями

Это говорит о начале сезонного подъема заболеваемости кишечными вирусами с воздушно-­капельным путем передачи и соответствует прогнозу на предсто­ящий период года.

Острые кишечные инфекции (ОКИ) – большая группа инфекционных заболеваний человека, вызываемых патогенными (шигеллы, сальмонеллы и др.) и условно-патогенными бактериями (протей, клебсиеллы, клостридии и др.), вирусами (рота-, энтеро-, норо-, астро- и др.) и простейшими (амеба, лямблии, криптоспоридии и др.). Такие инфекции широко распространены во всем мире, они поражают взрослых и детей. По распространенности уступают только острым рес­пираторным заболеваниям. Основной путь передачи – фекально-­оральный. Если возбудителем заболевания является вирусная инфекция, то заболевание может передаваться воздушно-­капельным путем. В организм человека возбудитель ОКИ попадает через рот вместе с зараженной пищей, водой или через загрязненные руки и объекты окружающей среды.

Среди факторов передачи на нашей территории превалируют фрукты, которые перед употреблением в пищу не моют (бананы, яблоки, поднятые с земли в частном секторе, недостаточно вымытый виноград и т.д.). Часто свое заболевание пациенты с ОКИ связывают с куриными яйцами, которые употребляются в пищу с нарушением технологий приготовления (в сыром виде, при этом их не моют, при жарке яичницы или омлета подвергают их недостаточной термической обработке). Многие сырые продукты, главным образом птица, мясо и домашнее молоко, в сыром виде могут быть обсеменены микроорганизмами. В таком случае имеются риски заболеть кишечной инфекцией при нарушении технологии приготовления блюда, когда пищевая продукция недостаточно термически обработана, не соблюдаются сроки и условия хранения в домашних условиях. Повышению риска заражения острыми кишечными инфекциями способствует несоблюдение правил личной гигиены, особенно во время ухода за детьми раннего возраста, когда родители становятся виновниками заболевания малышей.

Избежать распространения болезни помогут простые меры профилактики кишечных инфекций:

Соблюдать правила личной гигиены: тщательно мыть руки перед приемом и приготовлением пищи, после посещения туалета, улицы. Следить за чистотой рук у детей, научить их соблюдать правила личной гигиены. Употреблять для питья доброка­чественную воду. Выбирать безопасные продукты, не приобретать их в местах «стихийной» торговли. Следить за сроками годности продуктов и их соседством в холодильнике. 5. Сырые продукты необходимо хранить на отдельной полке в холодильнике или в разной посуде. Для их приготовления использовать отдельный разделочный инвентарь. Тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением под проточной, а для детей – кипяченой водой. Проводить тщательную термическую обработку необходимых продуктов. Употреблять пищу желательно сразу после ее приготовления. Готовые продукты хранить на холоде, оберегая их от мух. Не оставлять готовые продукты при комнатной температуре более чем на 2 часа. Содержать кухню в чистоте. Не скапливать мусор. Выезжая на отдых, необходимо брать с собой запас чистой питьевой воды. Не употреблять воду из открытых источников.

Татьяна Гайшун, помощник врача-эпидемиолога Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии.