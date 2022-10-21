На территории Бобруйска и Бобруйского района с 25 октября по 2 ноября пройдут профилактические мероприятия

Мероприятия состоятся в раках Республиканской акции «За безопасность вместе». Все силы будут направлены на предупреждение пожаров и гибели людей от них. С целью максимального охвата профилактируемых граждан, проживающих в жилом фонде будут привлечены все заинтересованные субъекты профилактики.

Также в этот период будут организованы встречи с трудовыми коллективами учреждений и организаций города и района.

На особом контроле в этот период станут места проживания одиноко проживающих граждан, инвалидов 1-2 групп. С гражданами проведут инструктивную работу по соблюдению правил пожарной безопасности в быту, дадут рекомендации по устранению выявленных нарушений и недопущению пожара. Среди актуальных тем - правила эксплуатации печного отопления и теплогенерирующих устройств, эксплуатация электрооборудования, наличие и правила установки автономных пожарных извещателей, газовая безопасность, осторожность при курении.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Печь. Безопасней топить 2-3 раза в день и прекращать топку не менее чем за 2 часа до отхода проживающих ко сну. Перед печью обязательно должен быть установлен предтопочный лист из негорючего материала. Не топите печи с открытыми дверцами, не применяйте для розжига горючие жидкости. Следите, чтобы вещи находились на безопасном расстоянии от нагретой печи.

Электро. Одна из главных «заповедей» безопасности – не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. Хотя, есть здесь и небольшая оговорка: все, кроме холодильника. Но, как показывает практика, иногда подводит даже он. Поэтому периодически необходимо очищать от пыли заднюю часть холодильника.

Что касается электрообогревателей, то в этом случае осторожными необходимо быть и с технически исправными «экземплярами». Опасно оставлять их включенными на ночь, использовать для сушки вещей, устанавливать вблизи мебели или занавесок, а также на сгораемое основание без подставки. Кроме того, обогреватель является очень мощным прибором, поэтому, используя его, нужно учитывать общую нагрузку на электросеть. Включать его наряду с работающими микроволновой печью, электрическим чайником, телевизором, стиральной машиной и компьютером не стоит.

Помните - электроприборы имеют свой срок годности, по истечению которого из домашних помощников они становятся потенциальными источниками опасности. Самая надежная защита – это бдительность!

Берегите себя и свое жилье. Телефоны МЧС 101 и 112