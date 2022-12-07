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Общество

На территории Беларуси проводится проверка системы реагирования на акты терроризма

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На территории Беларуси проводится проверка системы реагирования на акты терроризма

На территории Республики Беларусь 7-8 декабря под руководством Государственного секретариата Совета безопасности Республики Беларусь проводится проверка государственной системы реагирования на акты терроризма. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совета безопасности Беларуси.

 

В данный период запланировано передвижение военной техники и личного состава сил обеспечения национальной безопасности, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности, применение имитационных средств поражения в учебных целях.

"Приносим извинения за возможные неудобства", - говорится в сообщении Государственного секретариата Совета безопасности.

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