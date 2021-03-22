На тематические бесплатные экскурсии приглашают лесхозы Могилевщины

В преддверии Международного дня лесов, который традиционно отмечается 21 марта, Министерство лесного хозяйства запустило новый социальный проект. Лесохозяйственные учреждения до конца марта проведут бесплатные экскурсии для всех желающих. Работники лесохозяйственных учреждений расскажут о том, с чего начинается лес, как устроена экосистема леса, для чего лесу нужен валежник и многом другом. Тематические экскурсии адаптированы как для взрослых, так и для детей.

Даты и конкретную тематику проведения экскурсий лесохозяйственные учреждения определяют самостоятельно. Подробную информацию можно найти на сайтах лесохозяйственных учреждений Могилевской области. Приглашения на экскурсии, с контактными теоефонами, уже разместили Быховский, Горецкий, Костюковичский, Осиповичский опытный и Чериковский лесхозы.

В результате целенаправленной работы лесоводов улучшились основные количественные и качественные показатели лесов. Лесистость страны близка к оптимальной и составляет 40,1%. За последние 60 лет она увеличилась почти вдвое и достигла максимального значения за более чем столетний период и в настоящее время продолжает расти. По ряду ключевых показателей, характеризующих лесной фонд (лесистость территории, площадь лесов и запас растущей древесины в пересчете на одного жителя), Беларусь входит в первую десятку лесных государств Европы.

Напомним, с 3 по 10 апреля в Беларуси пройдет традиционная Республиканская добровольная акция «Неделя леса», присоединиться к которой может каждый. Для этого достаточно позвонить в удобное для вас лесничество и заявить о своем желании.