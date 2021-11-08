На строевом плацу 147 зенитного ракетного полка состоялись торжественные проводы

Сегодня, 8 ноября, на строевом плацу 147 зенитного ракетного полка состоялось долгожданное событие для военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы – торжественные проводы. Около тридцати солдат и сержантов покидают расположение, уже ставшей для них родной части.

Родителям трёх солдат, уроженцев нашего города, отправлены благодарственные письма со словами признательности за воспитание сыновей, образцово исполнившими воинский долг: сержант Евгений Мамайко, ефрейторы Роман Бойченко и Кирилл Чистяков.

Личной фотографией военнослужащего, снятого при развернутом Боевом Знамени воинской части, награждено также трое бобруйчан: сержант Роман Юшкевич, ефрейтор Павел Берестовой и рядовой Даниил Сухонос. Эта форма поощрения применяется только единожды за весь период службы военнослужащего, и удостаиваются ей только лучшие! Такое почетное право солдаты заслужили исключительно добросовестным отношением к выполнению должностных обязанностей, трудолюбием, исполнительностью и проявленной инициативой за весь период службы.

Командир полка лично поблагодарил за службу всех прошедших суровую армейскую школу и пожелал всем здоровья, благополучия, успехов на «гражданке», а также впредь оставаться настоящими патриотами-защитниками нашей Родины – Республики Беларусь. После чего весь личный состав воинской части прошел торжественным маршем перед строем военнослужащих, увольняемых в запас.

Майор Владимир Моняк.

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