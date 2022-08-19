«На столе должно быть только свое». Лукашенко посетил лучшее хозяйство страны

Их пример – другим наука. Президент посетил, как сам скажет, лучшее хозяйство страны. О производственном кооперативе имени Кремко хотя бы раз слышал каждый, кто интересуется сельским хозяйством. Александр Лукашенко уверен: найден образец для всей страны.

Говорили о ходе уборочной – Президент чувствует колоссальное напряжение, о запасах на зиму – стабилизационные фонды должны быть заполнены под завязку, и импортозамещении – отечественным машиностроителям представляется шанс выйти на новый уровень.

Отдельная тема – развитие садоводства в масштабах страны. Польским яблокам, уверен Президент, пора потесниться с прилавков. Пока получается не очень, хотя в том же хозяйстве имени Кремко закладывают умные и прибыльные сады. Так яблоко от яблони недалеко падает? И что в разгар уборочной снится Президенту?

Когда-то это был колхоз «Октябрь», а Квасовку считали малоперспективной деревней. Классика жанра. Все изменилось в 80-ые с приходом нового руководителя. Вот его бюст прямо в центре теперь уже агрогородка. Да и не так уж много в стране хозяйств, названных в честь отца-основателя. Он сверху видит все, уверен сын, взявший бразды правления в свои руки.

Квасовка сегодня – словно белорусская сельская идиллия. Это видно и с земли, и с неба.

Но Президент приехал по работе – такой-то опыт грех не перенять. Да, гродненские земли когда-то считали самыми плодородными во всем СССР. Но в 90-е эта слава едва не померкла. Александр Лукашенко на пару минут пустится в воспоминания…

Можно долго рассказывать, чем примечательно хозяйство, но, пожалуй, хватит всего пары фактов. Урожайность здесь в три раза выше средней по стране, и только на электроэнергию кооператив тратит миллион долларов в год. Семье Кремко удалось создать агропром в миниатюре: сами выращивают, сами перерабатывают, сами продают. В области продукты под их брендом хорошо известны. А, может, пора замахнуться на Минск?

Так хозяйство может больше заработать. Ведь при всей успешности и тратиться приходится немало. К слову, средняя зарплата здесь две тысячи рублей.

Можно ли еще поддержать сельчан? Президент предлагает поразмыслить, как удешевить строительство домов. Ведь лес растет в цене куда быстрее, чем растут сами деревья.

Длинными зимними вечерами будет, над чем подумать. А пока – страда в разгаре. По стране убрали 75% площадей. Хороший урожай Президент в прямом смысле спит и видит.

Страна напрягла не только мускулы, но и извилины. И в самом деле, такого мозгового штурма не припомнить. Александр Лукашенко буквально на каждом шагу интересуется мнением опытного передовика. Ему вот ближе озимый тритикале, Президент ратует за ячмень. Но не поймите его неправильно!

Сразу видно: люди увлеченные, а где-то даже экспериментаторы. В этом хозяйстве, к примеру, выращивают сою. Ценная кормовая культура, но капризная! Похоже, стать царицей полей ей не суждено. В общем, о вкусах в сельском хозяйстве спорят. Но аграриям порой обидно: они растят, убирают, хранят, чтобы зимой не пришлось покупать продукты по аховым ценам. Но к новому сезону съедено не все.

Так от того, что выращивать, перейдут к тому, чем убирать. Нагрузка на комбайны растет. Только Гродно просит у «Гомсельмаша» сотню новеньких комбайнов. Да и само сельское хозяйство становится все более технологичным. Да, не все белорусское в полях. К примеру, махину с 12-метровой жаткой пока сложно заменить, но «Гомсельмаш» старается. Еще бы! 650 тысяч евро есть ведь не у всех.

Но импортные машины не просто закупают – на них оттачивают технологии. Можно называть это промышленным шпионажем, если хотите.

Напротив – белорусские агрегаты из Лиды и даже кое-что, сделанное силами частника, который печется о государственных интересах. Просто бизнес? Или есть в этом что-то личное?

Иногда сельскому хозяйству нужен штучный товар, а иногда тысячная серия. Как, к примеру, пленка, о которой Президент говорил не раз – ну просто на разрыв! Хотя она сама не рвется.

Еще одна особенность хозяйства имени Кремко – сады. Лишь здесь можно ощутить прохладу в жаркий день. Так и хочется сорвать яблочко, но рано! Сад умный, ведь здесь капельный полив. Под каждым древом два датчика для контроля влажности. Как только она падает, агроному приходит уведомление на мобильный телефон. Он тут же регулирует подачу воды.

Так яблоко от яблони далеко падает? – задастся вопросом Президент, и не просто так. Ведь раньше – как упоительны в деревне были вечера! Запах яблок – один из признаков лета. А что сейчас? Польские заполонили магазины. От мысли «стране нужно больше садов!» Александра Лукашенко отвлекут, но ненадолго.

Дело в том, что в стране сокращаются как площади садов, так и их продуктивность. А на столах, по глубокому убеждению Президента, должно быть только свое.

Урожайность яблок у фермеров в четыре раза выше. И живут они ведь в том же климате. Свои сорта разрабатывает целый научный институт. Так что пошло не так?

Это президент об овощах и фруктах, цены на которые растут как на дрожжах. Но если цены повышают – значит, это кому-нибудь нужно? Словом, те же яблоки сегодня можно выгодно продать. И самое удивительное, что закладывать больше садов Президент поручал не раз.

Министру можно только посочувствовать. Ведь заниматься садами ему еще не доводилось. Но все бывает в первый раз. Так что, ждите белорусских яблок. Правда, только годика через три-четыре. Раньше сады, даже если заложить их завтра, не заплодоносят. Впрочем, рано или поздно труд принесет плоды. В кооперативе имени Кремко это точно знают.

Спонтанное общение – это всегда самые искренние эмоции. А как иначе? Президент ведь ценит тех, кто посвятил жизнь работе на земле. А за этими людьми как мы помним, наблюдают еще и с неба.

ОНТ