На станции Могилев-2 несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Об этом сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сегодня около 14.10 поступило сообщение о сходе с рельсов грузовых вагонов на станции Могилев-2 Могилевского отделения БЖД. С рельсов сошли три грузовых вагона: один из них был с бревнами, еще два с целлюлозой. Вагоны находились в составе 13-вагонного грузового поезда.

В происшествии никто не пострадал. Задержки в движении подвижного состава нет.

Силами специалистов БЖД организованы работы по установке грузовых вагонов на рельсы с использованием восстановительного поезда. Причины происшествия устанавливаются.

Подразделения МЧС к работам не привлекались.