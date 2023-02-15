На спасение порой реагируют овациями. Белорусский спасатель рассказал о работе МЧС в Турции

Разрушительные землетрясения в Турции стали настоящей трагедией для турецкого народа. В числе погибших уже более 30 тысяч человек, и эта цифра все еще продолжает расти. Масштаб бедствия огромный. Помочь справиться с этой бедой предложили Турции многие страны. Не осталась в стороне и Беларусь - на помощь своим коллегам в Турцию отправились более 60 спасателей из республиканского отряда специального назначения "ЗУБР" МЧС. Вот уже несколько суток они сантиметр за сантиметром разбирают завалы в надежде на чудо. Иногда оно случается - спустя довольно продолжительное время под обломками зданий спасатели находят выживших жителей разрушенного землетрясением города. Начальник республиканского отряда специального назначения Игорь Зарембо рассказал, как идет работа по разбору завалов в пострадавших от землетрясения регионах Турции.

«По прибытии в Турцию работники отряда специального назначения "ЗУБР" МЧС были направлены в город Кахраманмараш, который принял на себя один из самых серьезных ударов природного катаклизма. Аварийно-спасательные работы с особой осторожностью ведутся у тех зданий, которые не разрушены до конца, но могут рухнуть из-за периодических повторных толчков. Особое внимание наши спасатели уделяют правилам безопасности при работе с аварийно-спасательным оборудованием и тяжелой инженерной техникой.

Наши спасатели в Турции работают не только на отдельных участках. Зачастую сотрудники белорусского МЧС устраняют последствия разрушительного землетрясения в тесном взаимодействии с коллегами из России, Азербайджана, Франции, Израиля и других государств. И языковые барьеры для спасения человеческих жизней не становятся препятствием. Но определенные сложности возникали при общении с местным населением. Кроме того, нужно было учитывать культурные и религиозные особенности региона. К счастью, преодолеть эти трудности нам помогли волонтеры», – сказал Игорь Зарембо.

Начальник отряда специального назначения поделился подробностями невероятной истории спасения двух человек, которые провели под завалами восемь суток. «Мы получили информацию, что под обломками одного из разрушенных зданий установлен звуковой контакт с двумя пострадавшими. Наши спасатели немедленно выдвинулись к указанному месту. По прибытии был проделан технологический проем, а обломки конструкций здания были укреплены. Только после этого двое местных жителей были освобождены из каменной ловушки. Надо сказать, что местные жители и наши зарубежные коллеги отреагировали на спасение самыми настоящими овациями», – вспоминает Игорь Зарембо.

Но, к сожалению, извлечь человека живым из-под завалов удается не всегда. «Нам поступила информация о разрушенном здании, под обломками которого находилась гражданка Беларуси и ее семья. Мы провели работы, чтобы извлечь их на поверхность. К сожалению, никого спасти не удалось. Но пока была хоть малейшая надежда на их спасение, мы непрерывно работали», – сказал Игорь Зарембо.

Он добавил, что поисково-спасательные работы ведутся постоянно. Дорога каждая минута.

По материалам belta.by.