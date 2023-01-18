На службе в будни и праздники

19 января отмечают День спасателя. Накануне профессионального праздника начальник Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Андрей Бабин по сложившейся традиции провел пресс-конференцию. В беседе с журналистами – ответы на тему безопасности, итоги ушедшего года, статистика пожаров, интересные случаи спасения и приглашение на турнир спасателей.

Пожары и причины

– Прошлый год был непростым. По итогам 2022-го по городу и району произошло 152 пожара (в 2021-м – 151), из них 101 – в Бобруйске: такая вот символическая цифра. Огонь унес жизни 19 человек (для сравнения в 2021-м – 8, то есть отмечается рост). Только за первое полугодие на пожарах погибли 18 человек, во втором полугодии – 1. Как видно по статистике, после неутешительных результатов нам удалось удержать эту ситуацию. Благодаря совместной деятельности с субъектами профилактики, органами власти была проведена массированная профилактическая работа по всем направлениям, со всеми категориями граждан. Работа из года в год продолжается и направлена на предупреждение пожаров. По-прежнему о безопасности жизнедеятельности напоминаем всем через СМИ, Интернет-­площадки, во время выступлений в трудовых коллективах, проводим обход жилого сектора. Формы и методы остаются традиционными. Вместе с нами постоянно работают другие субъекты профилактики, комиссии при исполкомах и администрациях районов.

Около половины всех пожаров (64 случая) произошло по причине неосторожного обращения с огнем. Нарушение правил эксплуатации теплогенериру­ющих устройств – 27 случаев, электрооборудования – 46. Пожары в жилом фонде занимают около 80 процентов – 116 случаев, производственные и складские – 7, на транспорте – 16.

Люди и техника

– В Бобруйском горрайотделе 360 работников (некомплект – 27 человек). Коллектив у нас достаточно профессиональный, слаженный, способен выполнять все поставленные задачи. Традиционно к профессиональному празднику, конечно, будут поздравления и поощрения лучших спасателей по итогам работы за год.

Горрайотдел полностью укомплектован соответствующими техникой и оборудованием. В прошлом году мы получили технику отечественного производства: 3 единицы автоцистерн емкостью 5 тонн и новую автолестницу высотой 30 метров. Это серьезное пополнение автопарка отдела. Появился автомобиль для поисково-­спасательных работ. В 2021 году наше подразделение было укомплектовано квадроциклом, и сегодня есть возможность его вывозить, когда группа выезжает на поисково-­спасательные работы. Как правило, они проводятся в лесной зоне. Регулярная проблема – заблудившиеся грибники-­ягодники. Неоднократно наши подразделения в течение лета выезжали на их поиск. Оказываем помощь соседним районам – Кличевскому, Кировскому, Глусскому, у которых меньше техники.

Случаи с «потеряшками»

– Заблудившихся в лесу бобруйские спасатели находили всех. Интересный случай был осенью в Глусском районе. Бабушка под 80 лет провела в лесу три ночи. Искали 2 дня ее, но с учетом возраста и здоровья сказали, что шансов нет. Но дочка пришла в Глусский отдел МЧС и попросила спасателей продолжить поиски. Мы все-таки выехали снова в ту зону, откуда была последняя информация. Нашли следы к кукурузному полю, очень четкий отпечаток палки, на которую женщина опиралась, и по нему определили направление ее движения. Бабушка уже не могла сама передвигаться, и ее выносили с поля на руках, чтобы передать медикам. Так счастливо окончилась эта история.

Теряются в основном пожилые люди. Даже умудрялись заблудиться в лесной посадке в микрорайоне Западном. Сегодня наши диспетчеры владеют методикой, как по GPS-­точке по мобильному телефону указать ориентиры, в каком направлении необходимо двигаться. Для человека с заряженным мобильным телефоном, если он может сказать свои координаты, все заканчивается удачно. Бывает, и сами выходят из леса.

На водоемах

– В прошлом году, к сожалению, была актуальной проблема гибели на воде, в том числе утонули и 2 подростка. Все погибшие на водоемах (кроме детей) находились в состоянии алкогольного опьянения. С этого года профилактическую работу проводим совместно с ОСВОД. В купальный сезон будем доводить до граждан безопасные места для купания, правила поведения на водоемах. Что касается гибели на воде в зимний период, в Бобруйске и районе таких фактов не было. Однако в области случаи гибели рыбаков на водоеме уже зарегистрированы этой зимой.

Турнир спасателей

– Во Дворце искусств 18 января состоится торжественное открытие ежегодного турнира по мини-футболу, волейболу и пожарному спорту среди подразделений пожарных-спасателей на Кубок председателя Бобруйского горисполкома. Для участия подали заявки 12 команд, в том числе две из России – Наро-Фоминска и впервые Калининграда. Надеемся, что в дальнейшем они поддержат традицию и будут участвовать. Турнир рассчитан на 4 дня, из которых три будут посвящены спортивным состязаниям. Как всегда, мероприятие будет интересным и зрелищным. Приглашаем всех желающих в качестве зрителей и болельщиков. Подведение итогов и награждение победителей планируются 21 января на стадионе «Спартак».

Маргарита Бушуева,

фото Евгения Товстика