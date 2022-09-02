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Экономика

На шкловском заводе освоен выпуск офсетной бумаги

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На шкловском заводе освоен выпуск офсетной бумаги

Завод газетной бумаги в Шклове освоил выпуск офсетной бумаги, сообщили в концерне «Беллесбумпром».

Задействована первая бумагоделательная машина завода, которая ранее производила бумажную продукцию исключительно из термомеханической массы, полученной путем переработки хвойной балансовой древесины, в частности, газетную бумагу.

Возможность производить тонкую офсетную бумагу появилась благодаря доработке технологической схемы производства и частичной модернизации вспомогательного оборудования. Сырьем для бумаги служит сульфатная беленая целлюлоза, которая в достаточном количестве производится Светлогорским целлюлозно-картонным комбинатом.

Опробован также в производстве выпуск эксклюзивной бумаги плотностью 40 гр/м2 из небеленой целлюлозы. Важно, подчеркнули в концерне, что производство новой продукции ориентировано на доработку получаемого в республике полуфабриката — целлюлозы, которая раньше в основном экспортировалась. Предприятие в результате реализации  импортозамещающего проекта получит эффект от глубины переработки и добавленную стоимость.

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