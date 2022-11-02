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Происшествия

На Шинной горел склад

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На Шинной горел склад

31 октября в 14.33 поступило сообщение от очевидца о начинающемся пожаре склада по улице Шинной в Бобруйске.

По прибытии первых подразделений МЧС происходило открытое горение внутри склада, создалось плотное задымление. Со слов очевидцев внутри никого нет.

Работники МЧС ликвидировали пожар. В результате огнем пожара повреждена кровля и имущество в складе. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: при пожаре звонить 101 или 112.

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