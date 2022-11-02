На Шинной горел склад
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31 октября в 14.33 поступило сообщение от очевидца о начинающемся пожаре склада по улице Шинной в Бобруйске.
По прибытии первых подразделений МЧС происходило открытое горение внутри склада, создалось плотное задымление. Со слов очевидцев внутри никого нет.
Работники МЧС ликвидировали пожар. В результате огнем пожара повреждена кровля и имущество в складе. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
МЧС напоминает: при пожаре звонить 101 или 112.
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