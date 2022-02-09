На севере Японии выпало более 1,2 метра снега

Город Саппоро в северной части Японии замело снегом: в воскресенье вечером высота снежного покрова превысила 120 см. Работа общественного транспорта парализована, сообщает телеканал NHK.

В понедельник движение всех поездов железнодорожной компании JR Хоккайдо, прибывающих или отправляющихся из Саппоро, было приостановлено впервые за 10 лет.

Было отложено движение более 700 предусмотренных расписанием рейсов железнодорожных составов, включая те, что связывают город с аэропортом Син-Титосэ.

В ранние часы вторника, по данным компании, выполнение рейсов также будет отложено. Когда возобновится обслуживание, пока неизвестно.

Кроме того, в районе Саппоро возникли пробки на автомобильных дорогах из-за скопления снега. Компании-операторы были вынуждены приостановить автобусное сообщение.

Железнодорожные и автобусные компании призывают население следить за последней информацией на их вебсайтах.