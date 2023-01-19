На Седова горел дом

17 января в 11.38 мужчина по номеру 101 сообщил о пожаре своего дома по улице Седова в Бобруйске.

Во время прибытия первых подразделений МЧС происходило горение в комнате дома, создалось плотное задымление. Хозяин находился на улице, с его слов в доме никого не было.

В результате пожара уничтожено имущество в комнате 2х3м, закопчены стены и потолок в доме. Пострадавших нет. Специалисты устанавливают причину пожара.

МЧС напоминает: самой распространенной причиной пожара является неосторожность с огнем. Чаще всего при курении. Берегите себя и свое имущество!

Евгений Товстик,

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС