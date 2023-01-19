На Седова горел дом
15 0
17 января в 11.38 мужчина по номеру 101 сообщил о пожаре своего дома по улице Седова в Бобруйске.
Во время прибытия первых подразделений МЧС происходило горение в комнате дома, создалось плотное задымление. Хозяин находился на улице, с его слов в доме никого не было.
В результате пожара уничтожено имущество в комнате 2х3м, закопчены стены и потолок в доме. Пострадавших нет. Специалисты устанавливают причину пожара.
МЧС напоминает: самой распространенной причиной пожара является неосторожность с огнем. Чаще всего при курении. Берегите себя и свое имущество!
Евгений Товстик,
Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
На Седова горел дом
-
738,6 кг незаконно добытой рыбы изъято в Могилевской области за 2022 год
-
Могилевские следователи раскрыли подробности дела о незаконной перевозке психотропов
-
В Бобруйске задержали нетрезвого водителя
-
Житель Могилевской области обворовывал урны для пожертвований в Бресте