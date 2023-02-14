На рынке труда Могилевской области растет спрос на рабочую силу

Все прогнозные показатели в содействии занятости, установленные Правительством, Могилевская область по итогам 2022 года выполнила.

Несмотря на имевший место рост потерь рабочего времени, который был связан с санкционным давлением, эти процессы оставались контролируемыми и управляемыми, отметил заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар:

- Подтверждением тому – самый низкий в стране удельный вес работников, работавших в режиме вынужденной неполной занятости, который составил 0,8 процента. Аналогичная ситуация с простоями - 2,4 процента. Кроме того, к концу года нам удалось стабилизировать ситуацию в сфере использования трудовых ресурсов на предприятиях региона. В декабре объемы вынужденной неполной занятости и простоев снизились по сравнению с мартом более чем в два раза (689 против 1484 и 1780 против 3824 соответственно). По сути, ситуация стала значительно лучше даже по сравнению с доковидным 2019 годом.

В настоящее время нанимателями заявлено более 9,5 тысячи вакансий. На 1 января на учете числилось 825 безработных. И спрос на рабочую силу растет.

- Поэтому основные усилия и органов власти, и руководителей всех организаций области должны быть направлены на укомплектование свободных рабочих мест, обучение и переобучение, закрепление специалистов, - продолжает Руслан Борисович. - И один из действенных рычагов в этом направлении – повышение заработной платы.

По итогам года Могилевская область выполнила доведенный Советом Министров целевой показатель по темпу роста номинальной заработной платы: 113,7 процента при задании 109,7. В реальном исчислении это 98,7 процента. Заработная плата составила 1315,6 рубля, в декабре – 1508,3 рубля.

Среди районов доведенное задание за 2022 год не выполнил Чериковский район (99,6 процента), а за декабрь – Костюковичский (99,1) и Краснопольский (96,5) районы.

По реальному сектору экономики в целом по региону задача обеспечить рост заработной платы в реальном исчислении выполнена. Если за 9 месяцев в реальном исчислении она была ниже уровня 2021 года (99,9 процента), то по итогам года составила 100,9 процента. Однако в разрезе районов «картина» неравномерна.

- На 2023 год поставили себе задачу исключить организации с уровнем зарплаты менее 700 рублей. При этом необходимо обеспечить рост заработной платы в номинальном исчислении на 15,9 процента. И главным условием остается сохранение роста в реальном исчислении, - заключил Руслан Страхар.

СБ