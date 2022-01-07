На Рождество в Свято-Никольском кафедральном соборе прошла всенощная служба
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В ночь с 6 на 7 января в Свято-Никольском соборе прошла Рождественская Божественная литургия, которую возглавил епископ Бобруйский и Быховский Серафим. На праздничное богослужение пришли верующие бобруйчане.
Особенность праздничной службы в том, что во время ее проведения на середину храма выносят зажженную свечу, которая символизирует Вифлеемскую звезду. Она появилась на небе при рождении Иисуса Христа. На духовенстве - белые облачения.
Отметим, что Рождество Христово — один из главных христианских праздников. Вслед за ним по церковному календарю наступают святки, которые будут длиться 12 дней до Крещенского сочельника. В течение этого времени в православных приходах Бобруйска будут проходить праздничные службы.