На Рождество в Свято-Никольском кафедральном соборе прошла всенощная служба

Особенность праздничной службы в том, что во время ее проведения на середину храма выносят зажженную свечу, которая символизирует Вифлеемскую звезду. Она появилась на небе при рождении Иисуса Христа. На духовенстве - белые облачения.

Отметим, что Рождество Христово — один из главных христианских праздников. Вслед за ним по церковному календарю наступают святки, которые будут длиться 12 дней до Крещенского сочельника. В течение этого времени в православных приходах Бобруйска будут проходить праздничные службы.