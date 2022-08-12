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Культура

На реставрацию и восстановление историко-культурных объектов выделено Br3 млн из фонда Президента

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На реставрацию и восстановление историко-культурных объектов выделено Br3 млн из фонда Президента

На реставрацию и восстановление объектов со статусом историко-культурной ценности выделено Br3 млн из фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

 

За счет выделенных средств будет реализован проект по ремонту крыши и фасадов церкви Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Мурованка Щучинского района, что позволит сохранить уникальный памятник архитектуры всемирного значения и подготовить его к празднованию 500-летнего юбилея.

 

Также будут завершены реставрационные работы в усадебно-парковом ансамбле в агрогородке Залесье Сморгонского района и на северо-восточной аркаде дворцового комплекса в городском поселке Ружаны Пружанского района, проведены консервация с элементами реставрации в усадебно-парковом ансамбле в деревне Закозель Дрогичинского района и противоаварийные работы в северо-восточном корпусе замка Сапеги в агрогородке Гольшаны Ошмянского района.

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