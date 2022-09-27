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На ремонт дорог в Бобруйске перенаправили неосвоенные деньги Шкловского и Кричевского районов

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На ремонт дорог в Бобруйске перенаправили неосвоенные деньги Шкловского и Кричевского районов

Более 760 тысяч квадратных метров уличных дорог в этом году должно быть отремонтировано в Могилевской области, из них почти 75 тысяч «квадратов» - капитальный ремонт. Но не все районы вовремя воспользовались выделенными средствами, пишет tvrmogilev.by

На сегодня более 80%  этих работ в области выполнено. Однако ряд регионов затянули с работами и потеряли возможность освоить выделенные деньги до конца. В частности, речь идет о Шкловском и Кричевском районах.

Сейчас неосвоенные деньги Шклова и Кричева перераспределили на Бобруйск, Могилев, Белыничи и Дрибин. В следующем году планируется очередное поступление средств республиканского дорожного фонда, а потому все необходимо быть готовыми к работе без проволочек

Тема капитального ремонта дорог по-прежнему остается на пристальном контроле облисполкома

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