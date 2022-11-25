На реках Беларуси отмечается спад уровней воды

На реках Беларуси отмечается в основном спад уровней воды, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На реках отмечается спад уровней воды с суточной интенсивностью до 16 см, - сказали в Белгидромете. - На Немане у Гродно, Днепре у Могилева и Жлобина, Соже у Славгорода уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство. Однако на притоке Припяти реке Случь у агрогородка Ленин уровень воды превышает отметку выхода воды на пойму".

По состоянию на 25 ноября ледяные образования в виде снежуры, заберегов и шугохода отмечаются на большинстве рек бассейна Западной Двины, отдельных участках Вилии, Березины и Сожа, некоторых притоках Западного Буга, Днепра, Сожа и Припяти. На озерах Нарочь и Червоное, водохранилище Красная Слобода наблюдаются забереги.

В ближайшие дни на реках будут наблюдаться колебания уровней воды, ледовая обстановка существенно не изменится.