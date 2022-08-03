На рассветовской бахче скоро начнут сбор урожая

Скоро в открытом акционерном обществе «Рассвет им. К.П.Орловского» Кировского района наступит пора сбора арбузов. Выращивание этой вкусной и полезной витаминной бахчевой продукции стало три года назад новым экспериментальным направлением деятельности этого разностороннего в производственном процессе хозяйства.

Рассветовская бахча занимает относительно небольшую площадь - пять гектаров. Трудоемкий процесс ухода за растущими на ней большими ягодами обеспечивается в хозяйстве в основном силами полеводческой бригады.

Но при необходимости к нему подключаются и другие работники «Рассвета». Ведь прополка растений арбуза от сорняков осуществляется здесь вручную.

Нынешний арбузный урожай, как пояснили специалисты ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского», ожидается несколько ниже прошлогоднего. Сказались прежде всего перепады температуры в пору роста этой засухоустойчивой, но теплолюбивой культуры.

Реализовываться рассветовские арбузы, урожай которых в 2022 году должен составить несколько десятков тонн, будут в собственной сети хозяйства, объекты которой расположены в агрогородке Мышковичи, Кировске, Бобруйске и Могилеве.