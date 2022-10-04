На профсоюзном приеме в Бобруйске получены ответы, даны разъяснения

29 сентября в городе Бобруйске прошел профсоюзный прием граждан с участием заместителя прокурора прокуратуры города Бобруйска Аллы Шестопаловой, председателя Бобруйского городского объединения профсоюзов Людмилы Балакер и главного правового инспектора труда Могилевской областной организации Профсоюза работников госучреждений Виктора Кунцевича.

На прием обратилось 3 человека. Вопросы касались порядка заключения договоров – подряда с работниками, оказывающим услуги по обслуживанию пожилых людей, а также выплат, предусмотренных коллективным договором организации в связи с увольнением работника и выходом на пенсию. Обратившимся даны ответы и разъяснения.





Например

В коллективном договоре организации предусмотрены выплаты работнику в связи с его увольнением и выходом на пенсию, однако наниматель выплаты не произвел и работник вовремя не обратился в суд. Что делать в таких случаях?

— Необходимо обратиться в отраслевой профсоюз с заявлением о проведении проверки по данному факту и составлении искового заявления в суд с просьбой восстановить пропущенные сроки исковой давности и взыскать причитающуюся выплату, – разъяснил главный правовой инспектор.

По материалам profgosmogilev.by. Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.