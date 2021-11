На продовольственных выставках в Дубае представлен павильон ОАО «Красный пищевик»

ОАО "Красный пищевик" принимает участие в крупной международной выставке, которая проходит в эти дни в ОАЭ.

По итогам первого дня работы экспозиции Belarus – The Taste of Nature на 14-й Международной выставке сладостей и снеков Yummex Middle East и продовольственной выставки The Speciality Food Festival, которые открылись 7 ноября в Дубае, белорусскими предприятиями заключены соглашения о намерениях и коммерческие контракты с бизнес-партнерами из Ближнего Востока и Африки. В экспозиции принимают участие ведущие производители продуктов питания из Беларуси, демонстрирующие свою лучшую продукцию.

Лидер Беларуси в производстве пастиломармеладных изделий предприятие «Красный пищевик» представил в Дубае инновационный продукт – крем-мед с различными начинками: клюквой, черникой, клубникой, вишней, лимоном и имбирем, а так же традиционные сладости: липовый, гречишный и цветочный мед.

Республика Беларусь – традиционный участник продовольственных выставок на территории ОАЭ. В феврале 2021 года на выставке Gulfood в Дубае страну представили 25 предприятий пищевой промышленности. Они презентовали мясную и молочную продукцию, изделия из мяса птицы и яиц, бакалею и кондитерские изделия. Как результат – заключение контрактов на сумму 7 млн долларов США с партнерами из 14 стран. Организатор экспозиции белорусских производителей Belarus – The Taste of Nature на 14-й Международной выставке сладостей и снеков Yummex Middle East и продовольственной выставке The Speciality Food Festival – выставочное предприятие «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты. Экспозиция проходит при поддержке Посольства Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах.