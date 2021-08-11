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На предприятиях ЖКХ Бобруйска пройдет прямая телефонная линия

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На предприятиях ЖКХ Бобруйска пройдет прямая телефонная линия

14 августа с 9.00 до 12.00 пройдет «прямая телефонная линия» на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства г. Бобруйска.

 

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