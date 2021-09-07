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На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска проведут “прямую линию”

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На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска проведут “прямую линию”

11 сентября с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска.

70-76-89Шостак

Александр Николаевич

генеральный директор Государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз"
78-74-16Бусел

Валерий Эдуардович

главный инженер Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска"
70-55-12Бульбенко

Ольга Викторовна

заместитель директора Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" (по ремонту и эксплуатации жилищного фонда)
73-87-76 Корхов

Игорь Васильевич

начальник участка (снабжения и маркетинга) Государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска"
78-94-03Борищик

Юрий Владимирович

главный инженер Государственного предприятия "Теплоэнергетика г. Бобруйск"
71-87-76Валько

Сергей Олегович

главный инженер коммунального производственного унитарного предприятия  "Горсвет г. Бобруйска
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