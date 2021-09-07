На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска проведут “прямую линию”

11 сентября с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска.
|70-76-89
|Шостак
Александр Николаевич
|генеральный директор Государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз"
|78-74-16
|Бусел
Валерий Эдуардович
|главный инженер Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска"
|70-55-12
|Бульбенко
Ольга Викторовна
|заместитель директора Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" (по ремонту и эксплуатации жилищного фонда)
|73-87-76
|Корхов
Игорь Васильевич
|начальник участка (снабжения и маркетинга) Государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска"
|78-94-03
|Борищик
Юрий Владимирович
|главный инженер Государственного предприятия "Теплоэнергетика г. Бобруйск"
|71-87-76
|Валько
Сергей Олегович
|главный инженер коммунального производственного унитарного предприятия "Горсвет г. Бобруйска