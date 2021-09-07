На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска проведут “прямую линию”

11 сентября с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска.

70-76-89 Шостак Александр Николаевич генеральный директор Государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз" 78-74-16 Бусел Валерий Эдуардович главный инженер Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" 70-55-12 Бульбенко Ольга Викторовна заместитель директора Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" (по ремонту и эксплуатации жилищного фонда) 73-87-76 Корхов Игорь Васильевич начальник участка (снабжения и маркетинга) Государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска" 78-94-03 Борищик Юрий Владимирович главный инженер Государственного предприятия "Теплоэнергетика г. Бобруйск" 71-87-76 Валько Сергей Олегович главный инженер коммунального производственного унитарного предприятия "Горсвет г. Бобруйска