В трудовых коллективах города был организован просмотр прямой трансляции обращения Президента с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию
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Сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Республики обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, а затем ответил на вопросы участников мероприятия.
Выступление главы государства началось в 11:00.
В трудовых коллективах города был организован просмотр прямой трансляции мероприятия.
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