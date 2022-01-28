В трудовых коллективах города был организован просмотр прямой трансляции обращения Президента с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию

Сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Республики обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, а затем ответил на вопросы участников мероприятия.

Выступление главы государства началось в 11:00.

В трудовых коллективах города был организован просмотр прямой трансляции мероприятия.