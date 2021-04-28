На предприятиях Бобруйска проводится вакцинация работников от COVID-19

Сегодня на базе ОАО «Управляющая компания холдинга Бобруйскагромаш» и ОАО «Красный Пищевик» прошла вакцинация сотрудников против коронавирусной инфекции COVID-19. На актуальные вопросы работников ответили депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Гацко и главный врач Бобруйской центральной больницы Оксана Крупенич.

– Сегодня, чтобы справиться с коронавирусной инфекцией, одних ограничительных мер уже недостаточно. Необходимо выработать коллективный иммунитет, сформировав защиту у большого количества населения от COVID-19. Одним из самых действенных методов в этом отношении является вакцинация. У нас в стране Советом Министров утвержден национальный план на 2021-2022 годы, который предполагает поэтапное вакцинирование с охватом не менее 60% жителей каждого региона, – отметил Владимир Гацко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Все желающие могли привиться в здравпунктах предприятий российской вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Второй этап вакцинации последует через 21 день. К слову, от коронавирусной инфекции привились Надежда Лазаревич – генеральный директор «Бобруйскагромаша» и Сергей Анюховский – член Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам, директор ОАО «Красный пищевик».