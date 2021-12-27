На предприятии «Бобруйскагромаш» подарили радость детям из многодетных семей

В понедельник, 27 декабря, на ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» в преддверии Нового года прошло праздничное мероприятие в рамках благотворительной акции «Подари радость». Руководство предприятия исполнило желания детей и подарило ожидаемые подарки.