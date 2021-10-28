На пожаре в Ковалях есть погибший

27 октября днем поступило сообщение на 101 о пожаре жилого дома в деревне Ковали Ковалевского сельсовета Бобруйского района. Со слов очевидцев в доме мог находиться человек.

По прибытию первых подразделений МЧС происходило открытое горение кровли дома, кровля частично обрушилась.

После ликвидации пожара продолжились поиски человека. Из-за высокой температуры, плотного задымления и обрушившихся конструкций поиски погибшего были затруднены. Спустя несколько минут спасатели обнаружили труп человека (предположительно хозяин дома, пенсионер)

В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие, стены и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: установите в жилых комнатах дома автономные дымовые извещатели. При появлении дыма в комнатах, они подадут мощный звуковой сигнал и оповестят человека о беде. Помните, что при эксплуатации печей, каминов, котлов важно не перекаливать их, постоянно контролировать процесс и использовать их исправными.

Крайне опасно курить дома, тем более в постели. По статистике большая половина погибших на пожарах – это курильщики. Берегите себя и позаботьтесь о безопасности своих близких. Телефоны МЧС 101 или 112.