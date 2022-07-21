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Происшествия

На пожаре в Глусском районе погиб мужчина

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На пожаре в Глусском районе погиб мужчина

Сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Заелица Глусского района поступило спасателям 20 июля в пять часов утра.

По информации МЧС, на пожаре обнаружен погибший гражданин 1979 г.р., который проживал в доме с хозяином.
Работники МЧС спасли хозяина 1990 г.р., с ожогами он госпитализирован.

Причины пожара и гибели устанавливаются.

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