На пожаре в Глусском районе погиб мужчина
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Сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Заелица Глусского района поступило спасателям 20 июля в пять часов утра.
По информации МЧС, на пожаре обнаружен погибший гражданин 1979 г.р., который проживал в доме с хозяином.
Работники МЧС спасли хозяина 1990 г.р., с ожогами он госпитализирован.
Причины пожара и гибели устанавливаются.
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