На пожаре в Глусском районе погиб мужчина

Сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Заелица Глусского района поступило спасателям 20 июля в пять часов утра.

По информации МЧС, на пожаре обнаружен погибший гражданин 1979 г.р., который проживал в доме с хозяином.

Работники МЧС спасли хозяина 1990 г.р., с ожогами он госпитализирован.

Причины пожара и гибели устанавливаются.