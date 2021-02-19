На пожаре в Бобруйском районе погибла пенсионерка

18 февраля в 12.41 в службу МЧС на номер «112» поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в деревне Двор-Горбацевичи Горбацевичского сельского Совета Бобруйского района. О случившемся сообщил сын хозяйки, приехавший помочь маме разгрузить дрова. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило горение дома открытым пламенем. До приезда спасателей мужчина вынес маму из горящего дома на улицу. Бригадой скорой медицинской помощи констатирована смерть женщины 1943 года рождения. В результате пожара уничтожена кровля и имущество, повреждены перекрытие и стены дома. Причина пожара устанавливается.