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Происшествия

На пожаре в Бобруйском районе мужчина получил ожоги

mogilevnews 124 0

На пожаре в Бобруйском районе мужчина получил ожоги

В Бобруйском районе мужчина получил ожоги на пожаре. По информации МЧС, сообщение о пожаре в жилом доме в д. Заболотье поступило 24 февраля около десяти часов вечера.  До прибытия спасателей хозяина 1959 г.р. спасли сотрудники милиции и местные жители.

С ожогами и отравлением продуктами горения мужчина госпитализирован. Причина пожара устанавливается.

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