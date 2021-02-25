На пожаре в Бобруйском районе мужчина получил ожоги
mogilevnews 124 0
В Бобруйском районе мужчина получил ожоги на пожаре. По информации МЧС, сообщение о пожаре в жилом доме в д. Заболотье поступило 24 февраля около десяти часов вечера. До прибытия спасателей хозяина 1959 г.р. спасли сотрудники милиции и местные жители.
С ожогами и отравлением продуктами горения мужчина госпитализирован. Причина пожара устанавливается.
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