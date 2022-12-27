На пожаре в Бобруйске спасена женщина

27 декабря в 7.21 утра поступило сообщение о пожаре в многоэтажке на Рокоссовского в Бобруйске. Тревожный голос женщины сообщил, что у соседей что-то горит, а внутри могут быть люди.

По прибытии первых подразделений МЧС происходило горение в квартире на восьмом этаже, создалось плотное задымление. Работники МЧС – Сергей Мороз, Юрий Кукар и Николай Журавский - на полу в коридоре квартиры обнаружили и вынесли на свежий воздух, находящуюся без сознания, жену хозяина 1962 г.р., пенсионерку. Женщина госпитализирована в реанимационное отделение с отравлением продуктами горения. Горение в квартире было ликвидировано. В результате пожара повреждено имущество, закопчены стены и потолок в квартире. Работниками МЧС из соседних квартир эвакуировано 7 человек.

Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: для раннего обнаружения и оповещения при пожаре установите в жилых комнатах автономные пожарные извещатели.