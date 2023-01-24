На пожаре в Бобруйске погибла женщина
20 0
По информации МЧС, 23 января около 15.50 поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Звезды.
В результате получил ожоги хозяин 1979 г.р., он госпитализирован. На пожаре обнаружена погибшая гражданка 1981 г.р., которая проживала совместно с хозяином.
Причины пожара и гибели устанавливаются.
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram, TikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
На пожаре в Бобруйске погибла женщина
-
Два брата погибли на пожаре в Бобруйске
-
Электропоезд в Осиповичах наехал на девушку — она в больнице
-
Прораб одного из предприятий Бобруйска поручил незаконно вырубить почти 40 сосен
-
От преступных схем минчанина страдали бобруйские организации
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости