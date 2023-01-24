На пожаре в Бобруйске погибла женщина

По информации МЧС, 23 января около 15.50 поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Звезды.

В результате получил ожоги хозяин 1979 г.р., он госпитализирован. На пожаре обнаружена погибшая гражданка 1981 г.р., которая проживала совместно с хозяином.

Причины пожара и гибели устанавливаются.