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Происшествия

На пожаре в Бобруйске погибла женщина

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На пожаре в Бобруйске погибла женщина

По информации МЧС, 23 января около 15.50 поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Звезды.

В результате получил ожоги хозяин 1979 г.р., он госпитализирован. На пожаре обнаружена погибшая гражданка 1981 г.р., которая проживала совместно с хозяином.

Причины пожара и гибели устанавливаются.

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