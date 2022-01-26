На пожаре в Бобруйске погибла пенсионерка

Сообщение о пожаре в квартире по бульвару Приберезинскому в Бобруйске поступило 26 января в 01.43 от соседей.

По прибытии первых подразделений МЧС из окна квартиры на 4-ом этаже шел дым, создалось плотное задымление. Со слов соседей, внутри находится человек.

Спасатели проникли в квартиру, ликвидировали возгорание, в одной из комнат в бессознательном состоянии обнаружили пенсионерку 1936 г.р., вынесли на лестничную клетку и передали в руки медикам. Те констатировали смерть пенсионерки.

В результате пожара на кухне повреждено имущество, закопчены стены и потолок в квартире. Эвакуация жильцов подъезда не проводилась.

Причина пожара выясняется.

МЧС напоминает: в случае обнаружения пожара, незамедлительно сообщите в МЧС по телефону 101 и 112 и расскажите диспетчеру что происходит и точный адрес места пожара. Берегите себя.

Евгений Товстик

Инспектор сектора пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по ЧС