На пожаре в Бобруйске мужчина получил ожоги

Жильцы семиэтажного дома на ул. Шмидта около полуночи 18 ноября позвонили в службу МЧС и сообщили о возгорании в техническом этаже 1 подъезда.

Как сообщила старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших, спустя 4 минуты спасатели прибыли на место ЧС - из помещения колясочной на первом этаже дома выходил дым.

- Помещение колясочной имеет отдельный вход, электрифицировано.Жильцы сообщили, что внутри может находиться человек.И действительно, в задымленном помещении спасатели обнаружили и эвакуировали 64-летнего мужчину, место жительства которого устанавливается. Спасенный с диагнозом «термический ожог ног, 1-2 степени 4%, алкогольное опьянение» госпитализирован, - отметила Ольга Нехороших.

Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении.

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