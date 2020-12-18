На пожаре спасли мужчину
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Сообщение о пожаре квартиры на ул. Ленина поступило 17 декабря в 14.33. Работники МЧС спасли 58-летнего хозяина. Он не работает, проживает один, является инвалидом второй группы.
Мужчина госпитализирован с диагнозом "термический ожог 1-3 степени 10% тела, отравление продуктами горения". В результате возгорания поврежден диван и постельные принадлежности. Соседние квартиры не повреждены, эвакуация не проводилась.
Причина пожара устанавливается.
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