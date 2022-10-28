На повестке дня – проект Закона «О Всебелорусском народном собрании» и новации Избирательного кодекса
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Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская встретилась с трудовыми коллективами Бобруйского центра стандартизации, метрологии и сертификации, Днепро-Березинского предприятия водных путей, выступила перед заместителями директоров по воспитательной работе учреждений общего среднего образования Бобруйска.
Обсуждены основные положения законопроектов:
– порядок формирования ВНС
– полномочия и организационные основы деятельности
– состав и правовой статус делегатов
– предлагаемые в Избирательный кодекс новации.
– В мировой практике аналогов законопроекту о Всебелорусском народном собрании нет, он уникален. Формируется собственная белорусская модель народовластия, в которой ВНС – высшее звено. Всебелорусское народное собрание – это возможность гражданам принимать непосредственное участие в управлении страной, вырабатывать ключевые для развития Республики Беларусь решения вместе.
Виктор Чабан. Фото автора