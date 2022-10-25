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На помост приглашается…

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На помост приглашается…

В Бобруйском училище олимпийского резерва открылись республиканская спартакиада по тяжелой атлетике среди воспитанников детско-юношеских спортивных школ и открытые соревнования на призы общественного объединения «Белорусская федерация тяжелой атлетики». В соревнованиях принимают участие около трехсот юношей и девушек 2008 года рождения и младше со всей Беларуси и Российской Федерации.

Фото Александра Анташкевича

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