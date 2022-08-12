На полях Бобруйщины снова тысячники

Растут показатели уборочной кампании, а вместе с ними возрастает число тружеников, покоривших тысячный рубеж по намолоту зерна и отвозке его от комбайнов.

Ряды героев жатвы пополнили Василий Вавуло (водитель ОАО «Невский-Агро»), Валентин Тарасевич и Андрей Гребенюк (экипаж комбайна ОАО «Михалевская Нива»), Николай Зуб и Евгений Иванов (экипаж комбайна СПК «Гигант») и Валерий Шевелев (водитель СПК «Гигант»).

С приятной миссией — вручением заслуженных наград лидерам — на поля хозяйств, прибыли председатель районного комитета профсоюза работников АПК Надежда Дудаль, начальник производственного отдела управления по сельскому хозяйству и продовольствию Бобруйского райисполкома Виктор Садовский, заместитель председателя СПК «Гигант» Анастасия Гацко, а по совместительству председатель Молодежного парламента, созданного при Бобруйском райсовете депутатов, а также член Молодежного парламента Екатерина Рыбак.

На длительную беседу у комбайнеров и водителей в эту горячую пору совсем нет времени, поэтому на крепкие рукопожатия, слова поздравлений, улыбки и фото на память — считаные минуты. Новенький вымпел с цифрой «1000» аккуратно прикрепляется натруженными руками хлебороба на корпус уборочной техники и — снова в путь. И снова впереди необъятные просторы полей с медово-спелыми колосьями, которые необходимо убрать в срок и без потерь.

Бобруйский районный исполнительный комитет