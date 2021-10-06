На полигоне "Осиповичский" прошли контрольные занятия по огневой подготовке с военнослужащими 51 гвардейской артиллерийской бригады.

В ходе занятий военнослужащие выполнили упражнения контрольных стрельб из пистолета и автомата, метанию ручной оборонительной гранаты, нормативы по снаряжению магазинов, сборке и разборке оружия.