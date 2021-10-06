На полигоне “Осиповичский” прошли контрольные занятия по огневой подготовке
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На полигоне "Осиповичский" прошли контрольные занятия по огневой подготовке с военнослужащими 51 гвардейской артиллерийской бригады.
В ходе занятий военнослужащие выполнили упражнения контрольных стрельб из пистолета и автомата, метанию ручной оборонительной гранаты, нормативы по снаряжению магазинов, сборке и разборке оружия.
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