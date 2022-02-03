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Фотофакт

На пляже в Уругвае нашли 1,3 т кокаина

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На пляже в Уругвае нашли 1,3 т кокаина

Полиция и ВМС Уругвая обнаружили 1,3 т кокаина на пляже недалеко от курортного городка Сан-Антонио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Observador.

По информации издания, полиция обнаружила на пляже перевернутую лодку, рядом с которой находилось 40 сумок с кокаином общим весом около 1 т. Позднее поблизости были найдены еще 15 мешков с наркотиками.

Правоохранительные органы Уругвая пока не смогли выяснить, кому принадлежала лодка. Еще около 12 кг кокаина было обнаружено в доме, расположенном рядом с пляжем.

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