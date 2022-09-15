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Фотофакт

На площадке у Дворца искусств открылась ярмарка «Осенняя»

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На площадке у Дворца искусств открылась ярмарка «Осенняя»

15 сентября на площадке у Дворца искусств открылась ярмарка «Осенняя».
Все желающие могут приобрести продукты питания, одежду, сувениры, чай, специи, мед, орехи, кондитерские изделия, восточные сладости, морепродукты и саженцы плодовых деревьев и кустарников, цветы и много другое.
Ярмарка продлится до 18 сентября.
Режим работы ярмарки 15-17 сентября 2022 года с 10-00 до 19:00 и 18 сентября с 10:00 до 15:00

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